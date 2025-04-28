Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником и поблагодарил их за спасение жизней, заботу и готовность помогать людям.

«Поздравляю каждого из вас с праздником! Будьте здоровы и счастливы, желаю побольше спокойных смен!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал несколько историй о подмосковных сотрудниках скорой помощи. Так, фельдшер Светлана Румянцева из Истры работает в сфере здравоохранения более 30 лет. Только за последние 3,5 года она выезжала почти на 5 тыс. вызовов, 650 из которых — сердечно-сосудистые заболевания.

По словам губернатора, особая роль у водителей скорых. Николай Капустин из Одинцова — водитель скорой помощи с 10-летним стажем без аварийных ситуаций и нарушений ПДД. За это время он проехал более 30 тыс. км. Александр Соболев из Электростали во время пандемии коронавируса провел за рулем почти 470 часов, совершив более 6 тыс. выездов. В 2024 году водитель скорой проехал свыше 27 тыс. км.

Фельдшер Одинцовской подстанции Виолетта Кондратьева в профессии уже 19 лет. За последние 3,5 года она приняла более 5 тыс. вызовов, из которых более 400 связаны с несчастными случаями.

Всего в подмосковных выездных бригадах трудятся 7,6 тыс. медработников и водителей. Каждый из них — герой. Ежегодно отделения скорой помощи пополнятся молодыми специалистами. Только за прошлый год трудоустроились 1083 человека, а с начала текущего года уже 278, заключил Воробьев.