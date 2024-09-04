Андрей Воробьев поприветствовал участников съезда детских врачей

Очень ценно, что в съезде детских врачей принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

В среду губернатор выступил на съезде детских врачей Московской области. На мероприятии обсудят актуальные проблемы лечения заболеваний и их профилактики.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.

Андрей Воробьев также выразил благодарность всем, кто дистанционно также имеет возможность смотреть, слушать и предлагать свои самые лучшие наработки в рамках съезда детских врачей.