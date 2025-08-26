Анализы и витамины: россиянам ответили, как подготовить организм к осени

Как отметила эксперт, важно начать с общего анализа крови, на основании которого уже можно оценить уровни разных составляющих. Например, лейкоциты могут указывать на воспалительные инфекции или бактериальные. Важно обратить внимание на лимфоциты, так как их снижение может говорить об ослаблении иммунитета, в случае чего стоит обязательно обратиться к аллергологу-иммунологу.

«Также важно контролировать уровень гемоглобина и эритроцитов, так как их снижение может привести к анемии, негативно влияющей на иммунную защиту. Не забудьте про СОЭ — этот показатель поможет оценить общее состояние организма», — добавила Баскакова.

Врач рекомендовала сделать биохимический анализ крови с исследованием на С-реактивный белок, который является маркером воспаления. Дополнительно стоит посмотреть разные группы витаминов в организме. Уровень витамина D, витамины группы B, особенно В12 и фолаты, важны в период уменьшения солнечного света, а их дефицит может привести к слабости и частым инфекциям.