Американские ученые обнаружили микропластик в яичках мужчин и собак

Ученые университета Нью-Мексико в США провели первое в своем роде исследование, в котором изучили распространенность микропластика, а также его уровни в семенниках мужчин и собак. Повсеместное присутствие микропластика может негативно сказаться на мужской фертильности, сообщает Niked Sciences .

Американских специалистов давно беспокоит тренд на снижение количества и качества сперматозоидов у мужчин наряду с ростом распространенности синдрома тестикулярной дисгенезии. Среди основных причин специалисты отметили окружающую среду. Речь идет о воздействии частиц пластика диаметром менее 5 мм и их попадание в систему кровообращения.

При этом на сегодняшний день данных о влиянии микропластика на репродуктивную систему человека не так много. Ученые планировали оценить распространенность и состав микропластика в семенниках не только мужчин, но и собак.

Специалисты с помощью пиролитической газовой хромато-масс-спектрометрии (Py-GC/MS) определили и описали 12 типов микро- и нанопластика, содержавшихся в 47 образцах яичек псов и 23 человеческих образцах. Микропластик обнаружили во всех из них.

В списке оказались полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), нейлон 66 (полиамид 66), нейлон 6, бутадиен-стирольный каучук, полиуретан, полипропилен, полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик), полиэтилентерефталат, поликарбонат и полистирол.

Ранее российские ученые сделали революционное открытие в борьбе с ожирением и диабетом. Лишь за 2020–2022 годы число людей, страдающих болезнями из-за чрезмерного употребления сладкого, выросло на 1 млн человек.