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Онколог Карасев: алкоголь может спровоцировать несколько видов рака

Онколог Иван Карасев заявил, что алкогольные напитки могут повлиять на развитие онкологических заболеваний. По его словам, спиртное может вызвать рак желудка или кишечника, сообщает «ФедералПресс» .

«Может ли чрезмерное употребление алкоголя спровоцировать развитие онкозаболевания в организме? Да, может», — сказал врач.

Карасев пояснил, что этиловый спирт преобразуется в организме в ацетальдегид — канцероген, который способствует размножению раковых клеток.

Кроме того, долгое и чрезмерное употребление алкоголя, особенно крепкого, приводит к карциноме губы или ротовой полости, онкоболезням пищевода, печени, поджелудочной железы и прямой кишки.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер дала советы по сохранению здоровья желудочно-кишечного тракта. Медик рекомендовала регулярно проводить биохимический анализ крови, а после 45 лет не забывать о гастроскопии и видеоколоноскопии.