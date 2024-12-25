Акушер-гинеколог перечислила частые причины бесплодия у женщин

Бесплодие все чаще встречается не только среди одиноких женщин и мужчин, но и в парах, даже если у обоих партнеров все в порядке с фертильностью. Акушер-гинеколог, сексолог, семейный психолог Екатерина Матвеева в разговоре с РИАМО перечислила причины, по которым долгое время может не наступать беременность.

Физиологические причины

Самые распространенные причины, которые мешают зачатию, это проблема с овуляцией. Если овуляция не происходит, беременность не наступит. Также причиной не возникновения беременности может быть низкий овариальный резерв.

«Овариальный резерв — это запас яйцеклеток женщины, который формируется еще внутриутробно, когда она сама была плодом в животе своей матери. С возрастом, в течение жизни резерв истощается. На это влияет много факторов, например, воспалительные заболевания, возраст, оперативные вмешательства на брюшной полости или манипуляции с яичниками», — рассказала Матвеева.

Также среди распространенных причин, почему не наступает беременность, являются гинекологические заболевания, проблемы с маткой, внутриматочные патологии. Иногда причиной может стать непроходимость маточных труб. На их состояние могут влиять перенесенные ранее инфекционные заболевания, о которых женщина может и не догадываться. Например, хламидиоз. Сложности с возникновением беременности может вызвать генитальный эндометриоз, проблемы с шейкой матки, даже курение.

Психологические причины бесплодия

Один из важнейших факторов, влияющих на возможность зачать, — психологический. Есть такое понятие — психогенное бесплодие. Когда женщина очень хочет забеременеть, зацикливается на идее родить ребенка, организм сопротивляется и не дает то, что она хочет, потому что слишком велик стресс.

«Блокирование зачатия — своеобразная защитная реакция организма. Беременность — это большая нагрузка на организм: происходит множество процессов, которые влияют на работу всех органов и систем, влияют на гормональный фон, на психическое состояние женщины. И женщине будет очень сложно забеременеть, пока она не переживет, не проработает этот стресс, не успокоится, не отпустит ситуацию», — добавила специалист.

Пристальное внимание к проблеме деторождения со стороны женщин делает их более уязвимыми к психологическому бесплодию, нежели мужчин. Партнерам важно быть внимательными к эмоциональному состоянию своих спутниц, поскольку внутренние конфликты явно проявляются через психосоматические реакции.

Корни проблемы могут крыться в разных аспектах жизни женщины. Среди них — травмирующий опыт взаимоотношений в родительской семье, который накладывает отпечаток на репродуктивную функцию. Немаловажную роль играют и текущие семейные отношения: даже неявная напряженность и неопределенность между партнерами может стать преградой к зачатию. Постоянное стремление к совершенству и хронический стресс также являются значимыми факторами, блокирующими возможность забеременеть.

Психологическое бесплодие требует глубокой проработки с профессионалом — специалистом по психическому здоровью. Изменение устоявшихся паттернов мышления и преодоление травматического опыта невозможно осуществить мгновенно или самостоятельно.

Как опыт и мысли мешают женщине забеременеть

Существует ряд факторов, способствующих развитию этого состояния. Среди них — искаженное восприятие собственной значимости, страх изменений в жизни и негативный опыт взаимодействия со старшими родственниками. Особое значение имеет то, как человек воспринимает родительство — часто встречается его чрезмерная идеализация.

При этом гендерный аспект играет существенную роль: у женщин критическое влияние оказывает сформировавшийся образ материнства, в то время как для мужчин определяющим становится представление об отцовской роли.

Первым шагом к решению проблемы становится ее осознание и признание. Только после этого, при поддержке специалиста, можно начать постепенное движение к формированию новых, более здоровых установок и убеждений.

Существует ряд тревожных сигналов, указывающих на возможные проблемы с зачатием: межменструальные выделения крови, дискомфорт при интимной близости, нестабильный менструальный цикл, боли в нижней части живота и дискомфортные месячные. Все это может свидетельствовать о физиологических нарушениях.

Только квалифицированный медицинский специалист способен определить истинные причины отсутствия беременности. Оптимальным выбором станет прямое обращение к репродуктологу, минуя обычного гинеколога. Этот специалист проведет комплексную диагностику, назначит необходимые анализы и предоставит исчерпывающую информацию о возможных препятствиях к зачатию.

Временные рамки для обращения к специалистам различаются в зависимости от возраста: парам, где женщине меньше 35 лет, рекомендуется подождать год, прежде чем бить тревогу. Для женщин старше 35 лет этот срок сокращается до шести месяцев безуспешных попыток забеременеть.

Что делать, если не получается забеременеть

В современном мире около 15-20% семейных пар сталкиваются с трудностями при планировании ребенка. Однако не стоит отчаиваться — существуют эффективные способы решения этой деликатной проблемы. Специалист по лечению бесплодия — репродуктолог — поможет определить причины и подберет подходящие методы лечения. Благодаря достижениям современной медицины, даже при сложных случаях бесплодия есть шанс стать родителями.

«Что я могу еще посоветовать, какие анализы сдавать в первую очередь, чтобы понимать, все ли в порядке с вашим репродуктивным здоровьем. На первых этапах это обязательно анализы на гормоны, при условии, что есть подозрения на снижение овариального резерва, анализы на гормоны щитовидной железы и половые гормоны. УЗИ, фолликулометрия, оценка овуляции. Конечно, специалист вам подробно расскажет, какие исследования необходимы в вашей конкретной ситуации», — заключила Матвеева.