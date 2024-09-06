Академик РАН сообщил об успешных доклинических испытаниях вакцины РФ от рака
Российская вакцина от рака успешно прошла первые доклинические испытания, об этом сообщил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, пишет РИА Новости.
«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — сказал академик РАН.
После того, как российская вакцина получит разрешение на испытание, на сайте Минздрава появится объявление о наборе добровольцев с медицинскими показаниями, которые готовы стать первыми привитыми от рака людьми.
Решение о том, кто будет допущен до участия в тестировании, а кому откажут в этом, примут компетентные специалисты. По словам Каприна, новая вакцина является перспективной разработкой.
Суть лечения заключается в заборе образца опухоли у пациента, анализе его особенностей, на основе которых создадут паспорт опухоли. После этого ученые смогут использовать данные для персонализированной вакцины.