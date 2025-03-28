Академик РАН Покровский: эпидемия распространения ВИЧ замедлилась в России

Самая сложная обстановка с ВИЧ-инфекцией сложилась в Поволжье, на Урале и в Сибири. При этом эпидемия распространения ВИЧ замедлилась в России, сообщил РИАМО руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Лидируют регионы, которые были и раньше. В основном это Поволжье, Урал, Сибирь. Это связано с тем, что там была еще первичная вспышка эпидемии наркомании, (зависимые — ред.) вводили их (наркотики — ред.) внутривенно. Поскольку там больше источников заражения — зараженных людей, поэтому там и больше таких случаев», — сообщил Покровский.

По словам академика РАН, эпидемия распространения ВИЧ замедлилась в России и во всем мире. Однако случаев новых инфицирований меньше не становится. Самым главным способом передачи ВИЧ остается половой контакт.

Ранее Покровский опроверг утверждение, что ВИЧ передается через общую посуду. При этом в старые времена люди заражались сифилисом через общие ложки, сигареты. Академик уточнил, что тут речь о непосредственном контакте со слизистой.