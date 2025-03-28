Академик РАН опроверг новости о том, что ВИЧ передается через общую посуду

Руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик РАН Вадим Покровский в беседе с РИАМО сообщил, что ВИЧ не передается от человека к человеку через общую посуду.

«ВИЧ точно не передается через общую посуду. В старые времена люди заражались сифилисом через общие ложки, сигареты. Тут речь о непосредственном контакте со слизистой. Есть еще небольшой шанс передачи туберкулеза, но все же это воздушно-капельная инфекция», — объяснил Покровский.

Он отметил, что самый распространенный в России способ передачи вируса от человека к человеку — незащищенный половой контакт.

Ранее ряд СМИ растиражировал публикацию о том, что ВИЧ может передаваться через общие столовые приборы и посуду, которую рассказал инфекционист.