97 малышей появились на свет в Дмитровском роддоме с начала года

В родильном отделении Дмитровской больницы каждый четверг проводятся дни открытых дверей, где беременные женщины и их партнеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы. С начала года в роддоме на свет появились 97 малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующий отделением, акушер-гинеколог Михаил Цурцумия, лично проводит экскурсии, знакомя гостей с родовым и послеродовым отделениями. В послеродовых палатах размещается не более двух мам, большинство палат одноместные. Каждая палата оснащена собственным санузлом и душем, а недавно появились семейные палаты, где родители могут находиться вместе с малышом с первых минут его жизни.

Особое внимание уделяется безопасности и здоровью малышей. В роддоме есть палата интенсивной реанимации для новорожденных со всеми необходимыми ресурсами для оказания высококвалифицированной помощи новорожденным, включая современное оборудование и опытных специалистов.

В рамках Дня открытых дверей будущие родители могут задать любые вопросы, касающиеся родов, в том числе партнерских, анестезии, «золотого часа» и других важных моментов. Сотрудники отделения с радостью делятся своими знаниями и опытом, помогая будущим мамам и папам чувствовать себя уверенно и спокойно.

В родильном отделении продолжаются обновления: с ноября по январь здесь был проведен текущий ремонт кровли и косметический ремонт отдельных помещений, а также внедрены еженедельные лекции и занятия для будущих мам. В 2025 году планируется завершение капитального ремонта по замене лифтового хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.