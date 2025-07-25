700 человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье в 2025 году

В Московской области работают 42 школы паллиативного пациента, где родственники и соцработники могут узнать об основах ухода, создании комфортных условий дома и многом другом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Только за последний месяц в регионе появилась еще одна такая школа. Занятия в школах паллиативного пациента проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Всего с начала года обучение прошли уже 700 человек. Также на базе соц. центров есть симуляционные классы, где родственники и специалисты обучаются уходу за тяжелобольными», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Первая школа паллиативного пациента в Московской области заработала в прошлом году в Клинской больнице. Занятия в них проводятся бесплатно.

Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

Также задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.

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