6 медиков представят Подмосковье в отборочном туре фестиваля патриотической песни

На минувшей неделе в детской школе искусств города Видное завершился региональный (отборочный) этап Всероссийского фестиваля патриотической песни. В конкурсе приняли участие 72 представителя сферы здравоохранения — медицинские работники из Солнечногорска, Клина, Дубны, Раменского, Ступино, Подольска, Воскресенска и других округов Подмосковья, а также студенты Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Это был не столько конкурс, сколько самый настоящий фестиваль, праздник музыки и искусства, творчества и таланта наших коллег. Удивительные голоса звучали на протяжении всего отборочного этапа, мощная энергия от групп поддержки заряжала всех присутствующих невероятными и удивительными эмоциями. Все участники выступили достойно. Мы гордимся, что среди членов профсоюза нашего региона так много талантов», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

По итогу конкурсного отбора члены жюри оценивали сценический образ выступающих, вокальные данные и драматургию песен.

Победителем регионального (отборочного) этапа конкурса стала инженер по медицинскому оборудованию Солнечногорской больницы Екатерина Лукьянова. В число финалистов вошли следующие конкурсанты: врач-педиатр Коломенского перинатального центра Александр Рябченко, травматолог-ортопед Раменской больницы Константин Стрельников, врач-патологоанатом Дубненской больницы Дмитрий Соловьев и студенты Московского областного медицинского колледжа — Ксения Балалаева и Полина Павлова.

Теперь участники сформируют конкурсные заявки и пройдут на заочный этап, где будут отобраны лучшие из лучших среди всех регионов России.

В результате только 20 представителей сферы здравоохранения со всей страны выступят на гала-концерте Всероссийского фестиваля патриотической песни, который состоится в храме Христа Спасителя 27 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.