550 человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье с начала года

В Московской области работают 39 школ паллиативного пациента. Занятия в них проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Обучение проводится бесплатно и доступно родственникам пациентов и соцработникам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице. За это время их сеть расширилась до 39. Специалисты в них рассказывают об основных правилах ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных для них условий. Всего с начала этого года обучение в школах паллиативного пациента прошли почти 550 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Также задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.