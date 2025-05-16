50 лет курения: бессимптомный рак легких обнаружили у жителя Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде у курильщика со стажем 50 обнаружен бессимптомный рак легких

В ходе профилактического осмотра в поликлинике № 4 Канавинского района у жителя Нижнего Новгорода был обнаружен рак легких, протекавший бессимптомно, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на главного редактора медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Пациент, выкуривавший ежедневно пачку сигарет на протяжении 50 лет, обратился к специалистам с жалобой на непрекращающуюся осиплость голоса.

В процессе флюорографического исследования врачи выявили некое образование, вызвавшее подозрения, которое в дальнейшем было подтверждено посредством компьютерной томографии.

В данный момент мужчина получает необходимую терапию в Нижегородском онкологическом центре.