5 тыс звонков приняла горячая линия паллиативной помощи в Подмосковье в 2024 г

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи жителям региона. С начала года она приняла более 5,3 тыс. вызовов, об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Для паллиативных пациентов и их родственников в регионе работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также «горячая линия», которая работает круглосуточно. Только на данный момент с начала года поступило более 5,3 тыс. обращений от пациентов и их родственников», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

В Подмосковье работает интернет-портал «Паллиативная помощь».

Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы. Также на портале реализована карта паллиативной помощи Подмосковья, где содержится информация о медицинских учреждениях с учетом методов диагностики, специализации, профиля оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.