477 новорожденных появились на свет в Дмитровском роддоме с начала года

В родильном отделении Дмитровской больницы каждый четверг проводятся дни открытых дверей, где беременные женщины и их партнеры могут получить ответы на все интересующие вопросы. С начала года в роддоме на свет появились 477 малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целая череда нововведений создана благодаря заведующему акушерским отделением, кандидату медицинских наук, врачу акушеру-гинекологу первой категории Михаилу Цурцумия. Здесь появилась библиотека для беременных, школа вокала, внедрены занятия с психологом, арт-терапия и йога для беременных, которые помогают женщинам подготовиться к родам не только физически, но и морально.

Роддом претерпел и визуальные изменения — создана красивая фотозона для памятных снимков, воздушные шары у роддома, заложена аллея многодетных семей, в высадке которой принимали участие все многодетные семьи округа. Каждое мероприятие организуется и проводится в формате доброго семейного праздника.

Дмитровский роддом продолжает развиваться, внедряя новые практики и сохраняя главное — внимание к каждой семье. Для этого в роддоме еженедельно проходят дни открытых дверей для будущих родителей.

Итогом всей этой масштабной работы стало появление на свет только с начала года 477 новых жителя округа. Среди новорожденных 284 мальчика и 193 девочки. Особую радость сотрудникам и семьям доставило появление трех пар двойняшек, чье рождение потребовало от медицинского персонала повышенного внимания и профессионального мастерства. Каждое рождение стало особым событием, наполненным счастьем и надеждами для молодых родителей.

«Мы гордимся тем, что молодые семьи доверяют нам самое дорогое — рождение своих детей. Каждый случай для нас особенный, и мы делаем все возможное, чтобы появление малыша на свет прошло максимально комфортно и безопасно для мамы и ребенка», — сказал Цурцумия.

Ежемесячно в роддоме появляются на свет 95 новорожденных. Эти цифры подтверждают стабильно высокий уровень доверия к учреждению со стороны жителей Дмитровского округа.

«Рождение ребенка — это самое важное событие в жизни семьи. Очень радует, что молодые родители выбирают Дмитровский роддом, доверяя здоровье малышей и мам профессионалам. Продолжим развивать социальную инфраструктуру, чтобы Дмитровский край становился еще более комфортным местом для воспитания детей!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Коллектив роддома продолжает совершенствовать условия для комфортного пребывания матерей и новорожденных, используя современное оборудование и применяя индивидуальный подход к каждой семье.

Рождение ребенка — всегда чудо, и сотни таких чудес, произошедших за пять месяцев, стали важной частью демографической картины округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.