3,5 тыс детей появились на свет в Раменском центре материнства и детства в 2024 году

3 597 детей родилось в 2024 году в Раменском центре материнства и детства: среди них 1 820 мальчиков и 1 777 девочек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«План у нас был 3 550, поэтому я говорю, что мы почти на 50 детишек родили больше», — сказал заведующий центром материнства и детства г. Раменское Борис Марченко. Также врач обратил внимание на то, что стабильно в центре рождается около 30 двоен ежегодно.

Борис Марченко отметил, что треть рожениц приезжают в Раменский центр материнства и детства из близлежащих городов Московской области. Преимущественно это Лыткарино, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Малаховка, Быково. Но бывают и необычные гости: в позапрошлом году приехала роженица из Африканской республики.

Важным показателем родильного дома являются партнерские роды. Заведующий рассказал, что количество случаев присутствия отца на родах увеличилось.

«Каждые пятые роды — это роды совместные, партнерские. Мы хотим как минимум довести этот процент потихонечку хотя бы до 50%», — сообщает Борис Марченко.

В 2025 году первой рожденной в центре материнства и детства стала девочка. Она появилась на свет 1 января в 11:30 в результате естественных родов у женщины из Раменского.

9 января в конференц-зале прошла первая в этом году школа матерей. Занятия для будущих матерей традиционно будут проходить по четвергам. Тема первой лекции в новом году — роды. После ее прослушивания в рамках дня открытых дверей мамы получат возможность познакомиться с отделениями родильного дома.

Школа матерей открыта для посещения для всех беременных женщин, которые могут приходить туда без предварительной записи. Когда мама оканчивает полный курс, состоящий из шести занятий, она получает памятный диплом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.