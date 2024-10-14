27 младенцев появились на свет в Клину за прошедшую неделю

На прошедшей неделе октября в Клинском роддоме появилось на свет 27 детей, среди которых было 13 девочек и 14 мальчиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для 11 матерей этот опыт был первым, 9 женщин стали мамами во второй раз, а 7 семей теперь могут гордиться статусом многодетных.

Клинский роддом, как окружной акушерский перинатальный стационар второго уровня, предоставляет высококачественную медицинскую помощь и поддержку будущим мамам. Он привлекает не только местных жителей, но и женщин из соседних городов. На этой неделе роженицы из Конаково и Волоколамска выбрали именно этот роддом, что свидетельствует о его репутации и уровне профессионализма медицинского персонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.