2,5 тыс учеников перевели на удаленку в школе Екатеринбурга из-за пневмонии

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Школу №16 в Екатеринбурге отправили на удаленку из-за пневмонии. Об этом сообщает SHOT .

На удаленку отправили около 2,5 тыс. учеников. У 13 школьников из 12 классов обнаружили воспаление легких неустановленной этиологии. До 23 сентября дети будут учиться в дистанционном формате.

В школе №16 Екатеринбурга проходят обучение 2 583 человек. В других общеобразовательных учреждениях города случаев заболевания пневмонией не обнаружили.

Ранее житель Красноярска устроил стрельбу около школы. Его задержали сотрудники Росгвардии.