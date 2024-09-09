25 младенцев появились на свет в Клину за минувшую неделю

В роддоме Клинской больницы за прошедшую неделю у 25 рожениц на свет появилось 8 первенцев. В девяти семьях родился второй ребенок, 8 семей стали многодетными — в них родился 3-й и 4-й малыш, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За август в Клину родилось 127 детей, из них 40 семей стали многодетными.

Клинский роддом является окружным акушерским перинатальным стационаром второго уровня. Его мощность 55 коек. В 2023 году здесь родилось 1 504 малыша. В 2023 году в Клину принимали роды у женщин из Индонезии, Испании и Египта. В Клин охотно едут рождать жительницы Тверской области и северного Подмосковья.

Все женщины, родившие детей в Клинском роддоме получают на выписку или подарочный набор «Рожденному в Подмосковье» от команды Губернатора или денежный эквивалент на закупку всего необходимого для малыша.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.