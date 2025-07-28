24 литра донорской крови отправили из Королева в областной центр крови

В понедельник в Королеве прошла традиционная акция «Спасибо, донор!». Это уже третья донорская акция с начала года, в этот раз ее провели в деловом и культурном центре «Костино». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря совместной работе городских волонтеров, отделения переливания крови центральной городской больницы и Московской областной станции переливания крови по итогам акции удалось заготовить 24 литра крови. После процедуры, которая заняла не больше 15 минут, каждого участника угостили чаем и сладостями.

В Королеве в донорском движении активно принимает участие молодежь — специалисты градообразующих предприятий и организаций других сфер, студенты. Благодаря неравнодушию доноров всего в этом году собрано уже более 70 л крови.

Следующая донорская акция запланирована в городе на 15 сентября, принять участие могут все желающие.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

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