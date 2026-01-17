20 минут: правительство РФ утвердило время приезда скорой помощи до пациента
Фото - © Скорая помощь в Москве/Медиасток.рф
Согласно постановлению правительства России, бригада скорой помощи обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента получения вызова, сообщает РИА Новости.
В соответствии с документом, бригада скорой помощи должна прибыть к пациенту в экстренной ситуации не позднее чем через 20 минут после получения вызова.
В постановлении кабмина уточняется, в территориальных программах государственных гарантий время, за которое скорая помощь должна добраться до пациента, может быть скорректировано с учетом транспортной инфраструктуры, плотности населения, а также климатических и географических условий регионов.
Ранее стало известно, что в России работодатели при выявлении у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медицинского осмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.