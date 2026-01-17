20 минут: правительство РФ утвердило время приезда скорой помощи до пациента

Согласно постановлению правительства России, бригада скорой помощи обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента получения вызова, сообщает РИА Новости .

В соответствии с документом, бригада скорой помощи должна прибыть к пациенту в экстренной ситуации не позднее чем через 20 минут после получения вызова.

В постановлении кабмина уточняется, в территориальных программах государственных гарантий время, за которое скорая помощь должна добраться до пациента, может быть скорректировано с учетом транспортной инфраструктуры, плотности населения, а также климатических и географических условий регионов.

