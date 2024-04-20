20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови

Национальный день донора крови был учрежден 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ. Об этом сообщило подмосковное отделение политической партии «Единая Россия».

На данный момент в России существует острая нехватка донорской крови и ее компонентов. Донорская кровь крайне необходима больным гемофилией, онкологическими заболеваниями, а также после серьезных аварий и катастроф. Согласно данным статистики каждый третий житель Земли хотя бы один раз нуждался в переливании крови.

Несмотря на многочисленные плюсы искусственной крови, такие как отсутствие возможности заражения вирусной инфекцией, полная совместимость с различными группами крови при переливании, легкость хранения, все они перекрываются двумя значительными минусами: высокая токсичность и дороговизна производства. Эти факторы не позволяют внедрить искусственные препараты крови в массовое производство и именно поэтому так ценна донорская цельная кровь и ее различные компоненты.

«Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» ежегодно участвует в мероприятиях, посвященных Дню донора. Представители партии подают личный пример и сдают кровь в специализированных пунктах. Активисты и волонтеры проводят мероприятия, где рассказывают о важной роли донорства, правилах подготовки к сдаче крови, временных и постоянных противопоказаниях.

Перед процедурой все доноры проходят медицинский осмотр и сдают анализы. Если все в порядке, врач выдает заключение о пригодности пациента к сдаче крови.

«С учетом регистрации и анализов процедура занимает не более 30 минут. А это значит, что, потратив полчаса своего времени, вы можете спасти сразу несколько жизней.», — отметила сторонник партии «Единой России» Юлия Коршунова.

Волоколамское отделение переливания крови принимает доноров еженедельно с понедельника по среду с 08:00 до 12:00 часов. Обо всех противопоказаниях можно узнать, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.