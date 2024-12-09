16 семейных пар из Подмосковья приняли участие в конкурсе «Профсоюзная семья»

16 семейных пар, работающих в медицинских учреждениях Московской области, приняли участие в конкурсе «Профсоюзная семья» и сняли видеоролики, рассказывающие об их истории знакомства, трудовых буднях и профсоюзе. Креативный подход участников отметили во время награждения в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С поздравительным словом к победителям и лауреатам конкурса обратились заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, руководитель дирекции по работе с клиентами государственного сектора ПАО «Банк ВТБ» Максим Стольников и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

«Я благодарю всех участников за те удивительные работы, которые прислали нам на конкурс. Выявить лидеров было крайне сложно, потому что каждое видео получилось креативным, по-семейному теплым и очень интересным. Я думаю, проведение этого конкурса станет доброй традицией, а мы с большим удовольствием завершаем год семьи чудесным мероприятием и чествуем тех, кто не только идет рука об руку в жизни, но и трудится в одной медицинской организации», — отметила Нина Суслонова.

В завершении мероприятия участники посмотрели видеоролики, ставшие победителями, получили дипломы и памятные подарки. Напомним, первое место в конкурсе заняли участники из Подольской областной клинической больницы, второе — семейные пары из Мытищинской и Королевской больниц, а третье место — медработники из Реутовской клинической больницы.



Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.