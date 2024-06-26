140 тыс исследований ежегодно проводится в патологоанатомическом отделении Подмосковья

Патологоанатомическое отделение Московского областного онкологического диспансера специализируется на морфологической диагностике опухолей человека различных локализаций. Каждый день в отделении проводят до 400 исследований, а ежегодно — более 140 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В патологоанатомическом отделении исследуют операционный материал и материал диагностических биопсий, поступающих из клинических отделений, дневного стационара и поликлинического отделения больницы. Так, в патологоанатомическом отделении, оснащенном всем необходимым медицинским оборудованием, проводятся иммуногистохимические исследования, FISH-исследования по определению HER2-neo в опухолях молочной железы и желудка, исследования ALK в опухолях легких, исследования PD-L1 в опухолях легких, инвазивной уротелиальной карциноме, карциноме желудка. Каждый день в отделении проводят до 400 исследований, а ежегодно — более 140 тысяч.

«Основная задача врачей отделения — установить причину и механизм смерти больного с раскрытием происхождения заболевания. Для этого патологоанатомы проводят вскрытие с последующим гистологическим исследованием органов и тканей. Также результаты работы патологоанатомов способствуют расширению знаний коллег — врачей хирургических отделений онкодиспансера о том, как идет процесс развития различных онкологических заболеваний», — рассказала заведующая патологоанатомическим отделением Марина Андреева.

Важнейшее место в работе отводится исследованию диагностических биопсий, а также органов и тканей, удаленных в результате оперативного лечения онкозаболеваний. Исследование биопсий, в том числе пункционных и аспирационных, приобретает важное значение для правильной диагностики и лечения заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.