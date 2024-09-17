134 случая укусов клещей зафиксировали в Долгопрудном с начала сезона

В Подмосковье началась вторая фаза активности клещей, которая будет продолжаться вплоть до ноября. В Долгопрудном всего за сезон, начиная с апреля, было зафиксировано 134 обращения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С 13 августа по 10 сентября к нам с жалобами на укусы клещей обратились 30 человек, двое из них — дети. Чаще всего это привозные случаи из Подмосковья и других регионов России. Всего же за сезон, начиная с апреля, было 134 обращения», — сказала начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева.

Самое первое — зарегистрировано в больнице Долгопрудного 8 апреля. А самые массовые — в мае (30 обращений) и в июне (28 обращений). В июле статистика по «укушенным» несколько снизилась — 23 пострадавших.

В связи с этим врачи напоминают долгопрудненцам о том, что клещи являются переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний, а также о необходимости соблюдать меры предосторожности: использовать при посещении лесопарковых зон репелленты, надевать закрытую светлую одежду, головные уборы, а после — проводить само- и взаимоосмотры. В случае присасывания клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое на исследование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.