12 двойняшек родились в роддоме Королева в 2024 году

С начала года в Королевском родильном доме приняли 1 113 родов: 562 мальчика и 551 девочка. Среди новорожденных оказалось 12 двойняшек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Королевский родильный дом принимает ежегодно около полутора тысяч рожениц, многие из которых приезжают из других городов, в том числе из Москвы. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, созданы комфортные и безопасные условия для мам и их малышей. Для подготовки женщин к родам работает школа мам, проходят занятия по арт-терапии, йоге, гимнастике. Дважды в месяц организуются дни открытых дверей, в рамках которых будущие родители могут лично познакомиться с врачами и акушерами, увидеть условия пребывания, а также задать волнующие вопросы», — отметила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королёвской больницы Юлия Яцевич.

По инициативе губернатора региона Андрея Воробьева, в Московской области с 1 сентября 2019 года всем мамам, родившим ребенка в роддомах региона, предлагается на выбор единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».

Состав набора был разработан ведущими акушерами и педиатрами Подмосковья с учетом медицинских показаний, рекомендаций врачей и пожеланий молодых мам. Получить набор могут граждане России, независимо от места жительства, при условии регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.