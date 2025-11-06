114 аппаратов УЗИ получили подмосковные больницы с начала года

Медучреждения Московской области продолжают получать современное медицинское оборудование, в том числе аппараты ультразвуковой диагностики. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от кардиологии и эндокринологии до онкологии и гинекологии. Поэтому важно оснащать поликлиники и стационары современными аппаратами УЗИ. С начала года мы поставили в наши учреждения 114 единиц такого оборудования. На их закупку было направлено почти 1,2 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника поступила в 33 медицинских организации Московской области, в том числе в Воскресенскую, Одинцовскую, Щелковскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы. Также отметим, что в Московской области активно реализуются федеральный проект «Охрана материнства и детства», нацпроект «Семья», благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.