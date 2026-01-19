1,1 тыс человек прошли обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в Московской области более 1,1 тысячи родственников паллиативных пациентов и соцработников прошли бесплатное обучение в 42 школах паллиативного пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье для поддержки родственников паллиативных пациентов и соцработников работают 42 школы паллиативного пациента. Занятия проводят врачи паллиативной медицины, психологи и специалисты смежных направлений. Обучение бесплатное.

В ходе занятий специалисты рассказывают об уходе за паллиативными пациентами, создании необходимых условий дома и других важных аспектах. В 2025 году обучение прошли более 1,1 тысячи человек.

Адреса школ, расписание и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Для посещения занятий предварительная запись не требуется. Вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно задать по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.