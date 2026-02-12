11-летний мальчик чуть не умер, вдохнув четырехсантиметровую булавку

В Москве хирурги успешно провели операцию 11-летнему мальчику, который вдохнул канцелярскую булавку. Булавка, имеющая изогнутую форму, пробила стенку бронха, что создавало угрозу тяжелых проблем с дыхательной функцией и потенциального спадания легочной ткани, но в итоге операция прошла успешно, говорится в Telegram-канале Российской детской клинической больницы (филиал Пироговского университета) Минздрава России.

После того как стало понятно, что инородный предмет попал в дыхательные пути школьника, 11-летнего пациента в срочном порядке транспортировали санитарным авиарейсом из Калининградской области в Москву.

На момент госпитализации он мог разговаривать исключительно шепотом и жаловался на сильные болевые ощущения в грудной клетке. Данные рентгенологического исследования подтвердили локализацию инородного объекта в зоне нижней доли левостороннего бронха.

В больнице пояснили, что врачи отделения, используя визуальное сопровождение, осторожно извлекли опасный предмет, ухватив его за защитный пластиковый колпачок посредством эндоскопических щипцов. Данная методика помогла существенно сократить объем кровопотери, которая остановилась естественным путем без дополнительных вмешательств.

Восстановление после операции протекало благополучно, без каких-либо негативных последствий. Спустя трое суток ребенка отправили домой, где дальнейшее наблюдение будет осуществляться местными врачами. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

