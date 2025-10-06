100 врачей из 25 округов Подмосковья повысили компетенции благодаря врачам МОНИИАГ

3 и 4 октября Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) провел серию обучающих мероприятий для врачей по различным направлениям современной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе обучения акушеры-гинекологи и хирурги смогли повысить свои профессиональные навыки в вопросах диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний женской половой сферы, в том числе предраковых вне и во время беременности, хирургической коррекции патологий полости матки, опущения внутренних органов и недержания мочи, а также акушерских осложнений.

Отдельное внимание в ходе практико-ориентированной конференции было уделено обучению врачей ультразвуковой диагностики, репродуктологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов. Среди тем обучения были представлены тренинги по диагностике патологий развития плода, реанимации и адаптации доношенных и недоношенных новорожденных, проблемам бесплодного брака и другим актуальным темам.

«В лекциях, тренингах и симуляционных циклах по самым важным современным вопросам оказания помощи женщинам и новорожденным приняли участие 200 специалистов из различных субъектов Российской Федерации и ближайшего зарубежья. Московская область была представлена на мероприятии 100 специалистами из 25 городских округов», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, возглавлявший обучающее мероприятие для акушеров, посвященное диагностике и хирургическому лечению одного из самых грозных осложнений беременности — врастания плаценты.

Как отметили в МОНИИАГ, заподозрить врастание плаценты можно во время скринингового ультразвукового исследования, поэтому беременным женщинам, особенно перенесшим ранее операции на матке, важно своевременно проходить все необходимые исследования.

При подозрении на эту патологию пациентку направляют в ведущее родовспомогательное учреждение региона (МОНИИАГ) для экспертной ультразвуковой диагностики. Благодаря подобным обучающим мероприятиям, число врачей, способных оказать помощь женщинам при этой сложной патологии, будет расти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.