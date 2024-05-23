10 тысяч шагов в день: врач назвал способ профилактики гипертонии

Кардиолог Соколов рекомендовал делать 10 тысяч шагов в день

Профилактика артериальной гипертонии включает в себя физическую активность, например, в виде пешей ходьбы до 10 тыс. шагов в день, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Важна ежедневная физическая активность в виде пешей ходьбы более 7 км в день или 10 тыс. шагов в день. Регулярные аэробные физические упражнения — не менее 30 мин. динамических упражнений умеренной интенсивности от 5 до 7 дней в неделю», — сказал Соколов.

Он добавил, что важно соблюдать сбалансированное питание, в которое включены овощи, фрукты, морепродукты, орехи.

«Употребляйте овощи и фрукты более 400 г в день, морепродукты, орехи, молочные продукты низкой жирности менее 4%, сыры менее 45% жирности. Уменьшите употребление красного мяса — не чаще 2 раз в неделю. Ограничьте употребления поваренной соли до 5 г в сутки, прекратите прием солесодержащих продуктов, в частности, консервов, копченостей, колбасы», — посоветовал врач.

Соколов подчеркнул, что для профилактики важно также отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

«Регулярные медицинские обследования для контроля артериального давления и других факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, таких как уровень холестерина и уровень сахара в крови. Раннее выявление и контроль факторов риска способствуют профилактике артериальной гипертонии», — заключил кардиолог.