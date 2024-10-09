В Курской области создали структуру по восстановлению приграничья

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Министерство восстановления и развития приграничья создали в Курской области

Министерство восстановления и развития приграничья создали в Курской области в ходе структурной реформы регионального правительства, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое Министерство восстановления и развития приграничья», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области 16 сентября после победы на выборах. С 15 мая текущего года он занимал должность врио главы региона после перехода Романа Старовойта в федеральное правительство.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, заняв ряд населенных пунктов в приграничье. Российская армия уже освободила ряд территорий.