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Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области

Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Ранее он победил на выборах губернатора, сообщает пресс-служба областного правительства.

В сентябре Смирнов набрал 65,28% голосов и одержал победу на выборах губернатора Курской области.

С 15 мая текущего года он занимал должность врио главы региона.

Ранее президент России Владимир Путин назначил участника спецоперации Артура Орлова председателем правления «Движения Первых».