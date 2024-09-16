Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области
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Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Ранее он победил на выборах губернатора, сообщает пресс-служба областного правительства.
В сентябре Смирнов набрал 65,28% голосов и одержал победу на выборах губернатора Курской области.
С 15 мая текущего года он занимал должность врио главы региона.
Ранее президент России Владимир Путин назначил участника спецоперации Артура Орлова председателем правления «Движения Первых».