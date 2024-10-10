Мособлдума согласовала Владимира Локтева на должность вице-губернатора региона

сегодня в 11:46

В Мособлдуме в целом согласовали назначение Владимира Локтева на пост вице-губернатора Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Ранее Владимир Локтев занимал должность министра строительного комплекса региона.

«С Владимиром Александровичем мы работаем уже не первый год. Он больше 10 лет трудится в Подмосковье, занимался земельными отношениями, сферами строительства, дорожной инфраструктуры», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что Подмосковье активно развивается в сферах строительства социальных объектов и дорог, благодаря чему регион занимает лидирующие позиции по строительству образовательных учреждений.

«Соцобъекты и дороги возводятся в первую очередь по наказам наших жителей. Депутаты контролируют ход этих работ в своих округах. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в рамках этих сфер», — отметил председатель.

Локтев родился 23 июня 1984 в Москве. Окончил Московский городской педагогический университет, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

С 2004 по 2006 гг — работа в коммерческих организациях.

С 2006 по 2007 гг — служба в органах наркоконтроля.

С 2008 по 2010 гг — работа на руководящих должностях в управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области.

С 2010 по 2014 гг — работа на руководящих должностях в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

С 2014 по 2016 гг — начальник управления земельных ресурсов, заместитель руководителя администрации Одинцовского муниципального района.

С 2016 по 2018 гг — заместитель директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».

С 2018 по 2019 гг — заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С апреля 2019 — первый заместитель министра строительного комплекса Московской области.

С 14 октября 2019 — министр строительного комплекса Московской области.

Награды

2018 г. — знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.

2018 г. — благодарственное письмо Московской областной Думы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.