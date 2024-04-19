Мособлдума разрабатывает новую редакцию закона о народных промыслах

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное заседание, в ходе которого обсудил развитие народных промыслов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Участники заседания посетили производство «Объединения Гжель», где посмотрели, как производятся знаменитые бело-кобальтовые изделия. А также ознакомились с работами студентов Гжельского государственного университета и с тем, как вуз готовит будущих специалистов в сфере НХП.

Председатель Комитета Линара Самединова подчеркнула, что Подмосковье является лидером в сфере НХП. Именно здесь производится более 50% всех видов народных художественных промыслов.

Начальник Управления по развитию туризма и народных художественных промыслов министерства культуры и туризма Московской области Валерия Калугина отметила, что в области свою деятельность ведут 18 предприятий по 8 видам промыслов. Это, например, обработка дерева, керамика, лаковая живопись, роспись по металлу и другие.

На 13 предприятиях НХП можно посетить музеи и поучаствовать в различных мастер-классах.

Познакомиться поближе с народными промыслами, а также с традициями и историей региона, можно и в ходе специального туристического маршрута «Узоры Подмосковья». В маршрут вошли несколько предприятий НХП, можно посетить музеи с уникальными коллекциями изделий, производственные цеха, и увидеть полный цикл создания шедевров.

Предприятия НХП включены и в экскурсионную программу для участников «Активного долголетия». За 2023 год такие экскурсии посетили более 10 тыс. жителей старшего возраста.

Валерия Калугина подчеркнула, что юные жители Подмосковья должны быть погружены в культурное наследие региона. Председатель правления НКО «Национальный союз народных художественных промыслов» Вячеслав Долгов отметил, что про народно-художественные промыслы обязательно нужно рассказывать в школе, НХП должны быть включены в программу просвещения.

В области также были разработаны специальные маршруты выходного дня, куда вошли предприятия НХП. Эти маршруты переданы в Департамент образования города Москвы для рекомендаций в школы столицы, чтобы московские школьники во время каникул также могли попутешествовать по Подмосковью.

На территории Московской области находятся вузы, которые готовят мастеров НХП — Гжельский государственный университет, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи, Сергиево-Посадский институт игрушки и Богородский институт художественной резьбы по дереву.

В рамках проекта по привлечению молодых специалистов школьники посещают эти вузы, для них здесь проводят специальную экскурсионную программу. Таким образом, ребята могут заинтересоваться сферой НХП и в дальнейшем выбрать данное направление для обучения.

Реестр НХП

Валерия Калугина рассказала, что при правительстве Московской области организован художественно-экспертный совет, на котором народные изделия могут быть отнесены к народным художественным промыслам. Каждый год совет рассматривает новых производителей новые производители. Так, в 2022 году было рассмотрено 760 изделий, из которых около 600 были отнесены к НХП. В 2023 году совет рассмотрел порядка 900 изделий, более 700 в результате отнесены к изделиям НХП. Например, это абрамцево-кудринская резьба по дереву. Это послужило поводом для возрождения этого промысла в Подмосковье.

Линара Самединова рассказала, что в дальнейшем в Московской области появится специальный реестр, в который будут включены сведения о производителях НХП. Мособлдумой в первом чтении был принят законопроект «О народных художественных промыслах в Московской области», который предполагает, что Подмосковье будет вести такой региональный реестр.

Специальный реестр будет удобен и для тех, кто хочет приобрести изделие НХП и убедиться, что это не подделка. Предполагается, что реестр будет опубликован на сайте профильного министерства и на нем можно будет посмотреть, является ли тот или иной мастер официальным производителем НХП.

Говоря о проблеме с контрафактом, Вячеслав Долгов выделил еще одну проблему — некоторые недобросовестные производители полностью копируют стиль того или иного промысла, но при этом их затруднительно привлечь к ответственности, так как они не используют товарный знак того производителя, изделие которого они пытаются скопировать. Поэтому он предложил дополнительно регистрировать стилевые особенности НХП, как товарный знак.

Линара Самединова отметила, что все озвученные в ходе заседания предложения будут рассмотрены комитетом и будут учтены при разработке законопроекта ко второму и третьему чтению.

Меры поддержки НХП

Федеральные меры поддержки

11 предприятий НХП Подмосковья включены в перечень и получают поддержку за счет федерального бюджета:

ООО «Дочернее общество Промыслы Вербилок»;

ПК «Дулевский фарфор»;

АО «Гжельский фарфоровый завод»;

ООО «Гжель — художественные мастерские»;

ООО «Галактика и компания»;

ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи»;

ОАО «Елочка»;

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»;

АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи»;

ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву»;

ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий» (с 2024 года).

Возмещаются средства по следующим статьям расходов:

модернизация производства 80%;

сырье и материалы 30%;

энергоносители 90%;

продвижение продукции (реклама+выставки) 90%;

страховые взносы 90%.

Меры поддержки Московской области

Налоговые льготы

Снижение ставки налога на прибыль на 4 процентных пункта, налога на имущество — на 50% при условии направления высвобожденных средств на развитие организаций и социальную защиту работников.

Меры поддержки НХП, входящих в реестр соцпредпринимателей

возмещение затрат на ЖКУ и аренду (компенсация до 85% операционных расходов, до 2 млн. руб. в год);

гранты до 500 тыс. руб. в год;

льготный заем до 5 млн. руб. под 2%;

компенсация затрат на оборудование до 10 млн. руб. (не более 50%).

Меры поддержки предприятий НХП, являющихся субъектами МСП

льготные займы областного фонда микрофинансирования;

гарантии по кредитам областного гарантийного фонда;

субсидии на приобретение оборудования (до 50% стоимости), в том числе по лизингу (до 70% лизингового платежа);

субсидии затрат на выход на маркетплейсы (до 500 тыс. руб.);

субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам банков до 6-7% годовых в зависимости от удаленности территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.