ВСУ использовали дроны самолетного типа «Лютый» при атаке Подмосковья

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Как пишет Telegram-канал, именно этими беспилотниками ВСУ пытались ударить по объектам в четырех городских округах Московской области.

Один из таких беспилотников пролетел над деревней Прудки Раменского района и попал на видео.

Дальность полета «Лютых» составляет примерно 1 тыс. километров, боевая нагрузка — 50 кг взрывчатки.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб ребенок.