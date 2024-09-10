ВСУ использовали дроны самолетного типа «Лютый» при атаке Подмосковья
Вооруженные силы Украины использовали дроны самолетного типа «Лютый» при массированной атаке Подмосковья, сообщает Mash.
Как пишет Telegram-канал, именно этими беспилотниками ВСУ пытались ударить по объектам в четырех городских округах Московской области.
Один из таких беспилотников пролетел над деревней Прудки Раменского района и попал на видео.
Дальность полета «Лютых» составляет примерно 1 тыс. километров, боевая нагрузка — 50 кг взрывчатки.
Ранее сообщалось, что во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб ребенок.