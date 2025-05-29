Жители Петербурга променяли отдых в Анапе на Калининград и Крым

После того как в декабре 2024 года в Черном море произошла катастрофа с разливом мазута, жители Санкт-Петербурга потеряли интерес к отдыху в Анапе. Согласно статистике туроператоров, теперь жители Северной столицы бронируют туры в Калининград и Крым, а спрос на отпуск на Кубани упал на 3-4%, сообщает «Бриф24» .

По данным туроператора «Дельфин», жители Петербурга стали интересоваться отдыхом в Крыму и в Дагестане гораздо чаще. Также одним из привлекательных направлений для туристов этого региона является Калининград.

В компании «Русский экспресс» также подтвердили смену интересов у туристов из Петербурга после разлива мазута в Черном море.

«Самые популярные курорты у клиентов — Евпатория, где сосредоточено больше всего объектов размещения для отдыха с детьми, Саки, Песчаное, Угловое, Учкуевка (пригород Севастополя). Спрос на пляжные отели в Дагестане вырос за год более чем в два раза. В Крыму не наблюдается резкого роста цен — только стандартное повышение, связанное с динамикой загрузки и стоп-сейлами», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел необходимые анализы вдоль береговой линии на кубанском побережье и выяснил, что 141 пляж в Анапе, а также девять пляжей в Темрюке не соответствуют нормам безопасности и отдыхать там летом 2025 года запрещено.

Позднее в Сети появились кадры, как некоторые россияне все-таки решились на купание в Черном море в Анапе и обнаружили рядом с собой плавающие пятно мазута.