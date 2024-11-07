Жители Нижнего Новгорода активно бронируют коттеджи на Новый год

Представители нескольких баз отдыха, расположенных на территории Нижегородской области, рассказали о том, что в 2024 году существенно вырос спрос на аренду загородной недвижимости на Новый год, сообщает ИА «Время Н» .

Менеджеры и владельцы загородных клубов подчеркнули, что интерес нижегородцев к отдыху на природе во время новогодних праздников остается высоким, что подталкивает к уточнению цен и условий заранее. По их словам, цены на бронирование уже определены, поэтому роста стоимости в преддверии Нового года не ожидается. По информации от ЕлховкаSpa, аренда домов увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время цена стандартного номера на двоих в загородных отелях начинается от 2 тыс. рублей за сутки. Коттедж для семейного отдыха можно арендовать за 20 тыс. рублей, а дом с баней и караоке на 15 человек обойдется в 25 тыс. рублей за сутки.

Чаще всего нижегородцы бронируют одно- и двухэтажные коттеджи с 31 декабря по 2 января, хотя в этом году наблюдается спрос на более короткие сроки аренды.

Большинство жителей предпочитает не удаляться от города и выбирает для отдыха районы, расположенные рядом с Нижним Новгородом. Особенно популярным остается Борский округ.

Представитель базы отдыха «На Ватоме» отметил, что на новогодние праздники свободных мест уже нет.

В более удаленных зонах арендовать дом на Новый год стало проще. Например, в загородном клубе «Тагория» в Ветлужском округе еще есть свободные места для бронирования.