Жить в чуме оленеводов: россиянам ответили, где провести зимние праздники

Встретить Новый год и полюбоваться зимними пейзажами можно на Ямале

Внутренний туризм в России активно развивается, особенно в зимний период. Стало известно, где можно провести праздники и насладиться зимними пейзажами в 2024–2025 годах. Салехард на Ямале — отличное место для погружения в культуру северных народов, сообщает «Вечерняя Москва».

Там доступны туры, включающие проживание в чуме оленеводов, что позволяет ближе познакомиться с их бытом. В Салехарде стоит также посетить музей первого губернатора Ямала, чтобы узнать больше о регионе.

Салехард является отправной точкой к Нефритовой долине с живописными видами, до которой можно добраться на квадроцикле. Билеты из Москвы в Салехард стоят от 14 тысяч рублей, а ночевка в отеле — от 4 тысяч. Туркомпании предлагают четырехдневные путевки на Ямал от 94 тысяч рублей на двоих.

Не менее интересна зима в Карелии. Добраться туда можно на ретропоезде, стоимость билета — от 6 тысяч. Горный парк «Рускеала» и национальный парк «Ладожские шхеры» впечатляют своими красотами, а катание на собачьих упряжках добавляет особую атмосферу.

Перелет в Карелию стоит от 7 тысяч рублей, койко-место — от 4 тысяч, а номер в гостинице — от 5 тысяч. Однако стоит заранее бронировать билеты и жилье для комфортного отдыха.