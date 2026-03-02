Застрявшим в Дубае россиянам советуют срочно установить «Зарубежный помощник»

На фоне сбоев с вылетами из Дубая и проблем со стыковочными рейсами через ОАЭ туристам стоит зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» и, по возможности, встать на консульский учет, сообщила РИАМО управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

«Туроператоры перешли на усиленный режим работы и задействовали отработанные ранее алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. Связь с туристами поддерживается непосредственно через турагентов. Путешественникам советуют держать под рукой контакты российского консульства, принимающей компании и гидов. Перед выездом в аэропорт необходимо уточнять статус рейса в авиакомпании, поскольку возможны задержки и изменения в расписании», — сказала Воронина.

Она добавила, что для туристов, которые на текущий момент находятся в ОАЭ, опубликован перечень официальных рекомендаций. Важно соблюдать повышенные меры безопасности, воздержаться от лишних поездок, доверять только информации от госструктур ОАЭ (МВД и профильных ведомств) и не тиражировать неподтвержденные данные.

«Рекомендуем установить мобильное приложение „Зарубежный помощник“ и, по возможности, встать на консульский учет. В экстренной ситуации можно обратиться по экстренной линии Генконсульства РФ в Дубае. Для организованных туристов — тех, кто путешествует в рамках туристических пакетов — принимающие компании стараются продлить проживание в отелях», — уточнила эксперт.

По ее словам, туристам, которые уже оплатили поездки в страны Ближнего Востока, сейчас доступны несколько вариантов. Можно аннулировать тур с минимальными потерями, перенести его на более поздний срок или поменять направление для путешествия.

Ранее Генконсульство РФ заявило о невозможности вывоза россиян из Дубая из-за закрытого неба.

