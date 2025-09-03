Захарова анонсировала ответную отмену виз в РФ для китайцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что вопрос ответной отмены виз в России для граждан КНР сейчас находится в проработке, сообщает ТАСС .

По ее словам, дипведомство будет делиться актуальной информацией по данному вопросу по ходу ее межведомственного согласования.

Такое заявление Захарова сделала на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Накануне офпред МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября в Китае начнет действовать пробный безвизовый режим для россиян. Граждане РФ смогут въехать в Поднебесную по обычному загранпаспорту и находиться на ее территории до 30 дней.