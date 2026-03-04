сегодня в 10:09

За бортом застрявшего в Дохе круизного лайнера хотят оставить 150 туристов из РФ

Около 150 туристов из РФ выгоняют на улицу с застрявшего в акватории Катара круизного лайнера. Это происходит на фоне того, что путешественники не могут доехать до аэропорта в Объединенных Арабских Эмиратах и полететь домой из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает SHOT .

Корабль пять дней находится в порту катарской Дохи. Руководство судна заявило, что из-за «эксплуатационных ограничений» путешественникам нельзя находиться на борту.

Планировалось, что лайнер пойдет в Дубай. Однако из-за начала конфликта на Ближнем Востоке круиз был прерван.

У всех путешественников билеты в Россию приобретены из аэропорта в ОАЭ. Однако доехать до него почти невозможно, поскольку эвакуацию не проводят. Туристам из РФ разрешили пожить на корабле только до 7 марта.

Круизный корабль встал в Дохе 28 февраля. Он не успел дойти до берегов Объединенных Арабских Эмиратов. На борту судна находятся 1 250 пассажиров.

Израиль 28 февраля ударил ракетами по Ирану. К конфликту на стороне Тель-Авива присоединились США. Иран нанес ответные удары. Горячая фаза конфликта продолжается.

