Выходит не бюджетно: сколько стоит снять номер в усадьбе Деда Мороза

Номера в усадьбе Деда Мороза в Великом Устюге стоят до 60 тыс руб за сутки

Почти все номера в усадьбе Деда Мороза в Великом Устюге забронированы до конца январских праздников. Цены на оставшиеся места доходят до 60 тыс. рублей за сутки, сообщает Baza .

Как рассказали сотрудники гостиницы, все номера с заездом на конец декабря — начало января были раскуплены еще в июле. Они продавались по завышенной цене. Несмотря на это, места были распроданы уже при открытии бронирования.

Свободными остались несколько домиков эконом-класса, цены на которые сейчас варьируются от 20 до 60 тыс. рублей за одну-две ночи.

По словам сотрудников, в этом году резиденция Деда Мороза особенно популярна. Номера бронируют туристы со всей России, в том числе из Владивостока. Гостям предлагают платные экскурсии, которые также популярны.

В среднем поездка с проживанием и увлекательной программой обойдется отдыхающим в 200 тыс. рублей.

Ранее на прилавках в Госдуме появились елочные игрушки и украшения. Фарфоровая елка высотой в 30 см стоит 130 тыс. рублей.

