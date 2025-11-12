Елка за 130 тысяч: сколько стоят новогодние украшения в Госдуме

На прилавках в Госдуме появились елочные игрушки и украшения. Фарфоровая елка высотой в 30 сантиметров стоит 130 тысяч рублей, а конфетница в виде Деда Мороза — 5,4 тысячи рублей, сообщает Life.ru .

Кроме того, поражают цены на украшения на елку в виде оленей, а также на праздничные салантницы и тарелки.

Более дорогие елочные игрушки, например, «Звезда», «Кремль», «Матрешка», а также статуэтки «Девочка с кроликом» и «Мальчик, катающийся на санках» имеют стоимость от 1050 до 3300 рублей за единицу. Отдельного упоминания заслуживают изящные обычные шары, украшенные гербом Российской Федерации, выполненные в черно-белой гамме. Их стоимость колеблется от 950 до 1250 рублей за штуку.

Ранее сообщалось, что несмотря на впечатляющие гонорары, некоторые российские звезды — например, Филипп Киркоров и Надежда Кадышева — отказываются выступать в новогоднюю ночь. Они предпочитают проводить праздник с близкими.

