Войтович отравился в одном из самых популярных 5-звездочных отелей в Турции

Хоккеиста клуба «Горняк-УГМК» Максима Войтовича госпитализировали с отравлением после ужина в одном из самых популярных 5-звездочных отелей в Турции, сообщает SHOT .

22-летний спортсмен и его 24-летняя девушка по имени Дарья отдыхали в ETHNO Belek. За неделю проживания они заплатили 4 тыс. долларов. На пятый день отдыха Войтович почувствовал себя плохо после ужина с морепродуктами.

Менеджеры заявили, что парень мог подхватить инфекцию, лежа под кондиционером. За доставку лекарств они потребовали 100 евро. Лечение не принесло результатов, потому хоккеиста госпитализировали. В больнице у него нашли кишечную инфекцию.

После выписки из больницы Войтович попросил компенсировать два потерянных дня отпуска за счет отеля, однако менеджеры ему отказали. Тогда влюбленные решили продлить отпуск сами. Туроператор выставил им счет в 2 тыс. евро, в самом отеле заявили, что стоимость бронирования составит почти 1,5 тыс. евро. Туристы решили выкупить бронь, но на ресепшене им назвали другую сумму — 3,7 тыс. евро.

Пара решила не продлевать отдых. Когда ребята выезжали, им выставили штраф в размере 700 евро за отмену брони через туроператора. Хоккеисту удалось добиться отмены штрафа. В тот же день пара улетела в Россию.

Ранее 11 детей отравились в лагере «Орленок» в Омской области. Их доставили в инфекционную больницу.