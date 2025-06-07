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11 детей отравились в лагере «Орленок» в Омской области

11 ребят в возрасте от 7 до 14 лет отравились в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Калачинском районе Омской области, сообщается на сайте регионального управления СКР.

По информации следователей, вечером 5 июня несколько детей почувствовали недомогание. Утром 6 июня у них ухудшилось состояние, поэтому они обратились за медпомощью.

11 ребят доставили в инфекционную больницу, у них выявили одинаковые признаки заболевания. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное.

Специалисты осмотрели помещения на территории лагеря, вязли пробы у работников, а еще пробы воды и готовой пищи для дальнейших исследований. Следователи допрашивают свидетелей, изымают документацию и т.д.

По факту заболевания детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).