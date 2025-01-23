Власти Крыма сообщили о подготовке к летнему сезону 2025 года

Власти и отельеры рассказали, как идет бронирование в Крыму на лето-2025

Ситуация в Крыму из-за мазута беспокоит многих туристов, которые планировали отправиться на полуостров предстоящим летом. Между тем процесс бронирования в крымских отелях и санаториях, по словам их представителей, идет активно, а местные власти надеются, что к началу курортного сезона ситуация стабилизируются, и уже готовятся к приему отдыхающих, сообщает «Крым 24» .

«На сегодня отмен бронирования нет или они находятся в пределах нормы», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

По его словам, подготовка к летнему сезону идет во всех районах полуострова, и власти надеются, что к летнему сезону ситуация «полностью стабилизируется». Идет подготовка республиканского плана проведения курортного сезона.

По данным министра, объем бронирований на майские праздники сейчас составляет 27%, а на лето — в среднем 33%, что соответствует уровню прошлого года. При этом активный процесс бронирования, как правило, начинается не раньше марта в связи со стартом продаж железнодорожных билетов за 90 дней до поездки, отметил он.

Сейчас же многие туристы, которые хотят сэкономить, пользуются акциями раннего бронирования, которые позволяют получить скидку до 30% от стоимости проживания.

Всего в Крыму отдыхающих смогут принять более 1,1 тысячи объектов размещения. Там активно проводятся ремонтные работы и подготовка персонала.

Как рассказали в департаменте продаж крупного отеля на ЮБК, массовых отмен бронирований нет, были единичные обращения, причем спрос увеличился на 20-25%, в том числе у семей с детьми — их ждут в 2,5 раза больше.

В администрации одного из санаториев ЮБК тоже отмечают популярность раннего бронирования, а активный интерес со стороны туристов ждут ближе к весне.

Ранее некоторые экологи и представители туриндустрии прогнозировали, что из-за экологической катастрофы в Черном море летний сезон в Краснодарском крае и Крыму будет на грани срыва. А волонтеры рассказали о проблемах с уборкой мазута в Крыму.