Волонтер рассказал о главных трудностях очистки берега в Крыму от мазута

Основные трудности на первом этапе очистки берега в Севастополе от мазута возникали при координации с городскими структурами, в том числе с МЧС, для выявления мест, где необходимо наиболее эффективно приложить усилия, сообщил РИАМО доброволец группы «Чистый Берег» Юрий Володин.

«В общем, эта ситуация все равно до конца еще не исправлена. Было сложно получить информацию о том, в каких местах вообще зафиксированы крупные выбросы», — сказал Володин.

Он пояснил, что Севастополь является отдельной федеральной единицей, его площадь очень большая, а побережье охватывает огромное количество протяженных, труднодоступных и диких пляжей. Поэтому ключевая сложность заключалась в том, чтобы скоординироваться с властями и проводить уборку именно там, где это наиболее необходимо.

«Кроме того, важным моментом был вывоз уже собранного и упакованного загрязненного песка, гальки и других отходов на полигоны. На первом этапе это вызывало серьезные трудности, так как соответствующие структуры МЧС и городского хозяйства не могли должным образом выполнить эту задачу. Некоторые пляжи расположены в труднодоступных местах, и добраться туда было просто невозможно», — рассказал волонтер.

Тем не менее волонтеров и добровольцев было достаточно, отметил Володин. Экипировка и защитное снаряжение в целом не вызывали проблем — люди, особенно прошедшие военную службу, хорошо понимали, что необходимо. Так, ключевым вопросом оставалась координация с городскими властями.

«Отдельным аспектом стала работа по защите птиц. Это отдельный и довольно сложный вопрос. Мы напрямую на этом не специализируемся, хотя нескольким птицам удалось помочь. К сожалению, находили и мертвых птиц, которых подготавливали к отправке для вскрытия и проведения экспертиз», — уточнил доброволец группы «Чистый Берег».

Он также добавил, что очень сложная работа была у ловцов пернатых. Существует предусмотренная законом ответственность за изъятие птиц, особенно краснокнижных, из окружающей среды.

«Поэтому на первом этапе многие волонтеры действовали на свой страх и риск: вывозили птиц, оказывали им помощь. Сейчас эта ситуация постепенно нормализуется и входит в правовое поле. Но на первом этапе люди, несмотря на свои благородные цели, все равно рисковали с точки зрения закона», — заключил Володин.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.