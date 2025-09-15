Визы в Испанию снова стали доступны для россиян

сегодня в 20:30

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз

Испанское Генконсульство в Москве возобновило прием заявлений на получение виз. С сайта визового центра BLS исчезла информация о приостановке приема документов.

«Обратите внимание, что запись на подачу документов в визовой центр бесплатна», — говорится в сообщении.

13 сентября Генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявки на выдачу шенгенских виз для россиян. В диппредставительстве отметили, что причиной стали технические неполадки.

На данный момент в число наиболее лояльных европейских стран по выдаче визы для россиян входят Италия, Франция и Греция.

